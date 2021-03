T. Crudeli, giornalista: “Non mi spiego gli alti e bassi del Napoli”

A Radio Marte è intervenuto Tiziano Crudeli, giornalista:

“Manchester? Ho vissuto tante partite, momenti esaltanti e anche meno. Però ero sempre vicino alla squadra. Oggi come oggi il Milan sta ripartendo puntando sui giovani, stasera ci saranno 5 giocatori nati nel 1999. Il rendimento altalenante del Milan è dovuto anche a questo fattore, una squadra soggetta ad alti e bassi. Sicuramente l’impegno di stasera comporterà un dispendio di energia che potrebbe avere una conseguenza contro il Napoli, che a me piace molto. A volte non mi spiego gli alti e bassi del Napoli. Ha avuto la seconda difesa del campionato, poi ha cominciato a subire gol. Se poi vado a vedere il fallo che ha fatto Manolas contro il Sassuolo rimango perplesso. Lui e Bakayoko sulla carta sono giocatori straordinari. Va detto che il Napoli ha 8 punti in più dell’anno scorso. Ma quello che mi sorprende sono le 8 sconfitte. Chi recupera Pioli per la sfida? Certezze non ce ne sono ma c’è la speranza di recuperare Rebic. Leao non è una punta, è un buon giocatore tecnicamente ma è in difficoltà. Calhanoglu? Difficile”.

