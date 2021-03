Rinnovo Fabian Ruiz: manca l’accordo sulle cifre

Quando “trova” la giusta posizione in campo si esprime ad altissimi livelli, altre volte, Fabian Ruiz sembra avulso dalla manovra azzurra. Il suo talento, appare comunque indiscusso, tanto che su di lui ci sono sempre gli occhi di diversi club, soprattutto in Liga. Il suo rinnovo dio contratto con il Napoli, fino a qualche tempo fa, sembrava scontato, adesso pare ci siano difficoltà. La scadenza dell’ attuale accordo tra le parti è 2023. I rappresentati della You First Sports avrebbero avuto già qualche contatto con la dirigenza azzurra, ma pare che la strada per chiudere sia complicata. Su Tuttosport si dice di mancanza di accordo tra le parti. Il Napoli avrebbe proposto un ingaggio di tre milioni a stagione (compresi i bonus). Attualmente lo spagnolo ne guadagna 2,5 milioni netti, ma per continuare a vestire l’azzurro avrebbe richiesto 4 milioni più bonus. “Risposta del Napoli? Prendere o lasciare. Dove per “lasciare” significa portare un’offerta da 50 milioni di euro”.