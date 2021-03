Piotr Zielinski da trequartista sta incantando tutti, gol e assist

Da quando veste la maglia del Napoli Piotr Zielinski ha giocato 226 gare, andando in gol per 23 volte in campionato, 6 nelle competizioni europee e una rete in Coppa Italia. Il polacco invece quest’anno sembra aver trovato la continuità tanto agognata, 6 gol e 5 assist. Merito della posizione in campo, ovvero trequartista al fianco degli esterni d’attacco e dietro la punta. Più libero insomma di inventare giocate e meno di coprire in difesa. Il mister insomma ha il classico jolly e nonostante l’inizio di stagione dove è stato fermo causa Covid-19, ha ritrovato se stesso e il rendimento è andato sempre più a migliorare. Adesso il trittico contro Milan, Juventus e Roma, dove Zielinski cercherà di incidere e dare una mano così alla squadra.

Fonte: Corriere dello Sport