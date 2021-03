Piaceva prima, piace adesso: la Juventus non molla Jorginho

Deve preparare e programmare la prossima stagione, la Juventus, quindi si guarda intorno per le mosse di mercato. Ma, in realtà, l’obiettivo non pare affatto nuovo. Bisogna intervenire a centrocampo ed a Pirlo, è risaputo, piace l’ex azzurro, Jorginho. La squadra bianconera era interessata a lui anche quando sulla sua panchina sedeva Maurizio Sarri. L’edizione odierna di Tuttosport spiega che la scelta ricadrebbe sul regista ora in Premier per le sue doti tattiche, ma anche la gestione delle partite e la lettura dei momenti. Inoltre, Jorginho potrebbe essere un faro per i tanti giovani sui quali il club punterà. In casa Juventus, comunque, piace anche Locatelli.