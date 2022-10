Oliva(ex pugile): “Ho tifato Juve! In campo internazionale tifo per le italiane. Riconfermerei Gattuso, senza infortuni..”

In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’, trasmissione con Umberto Chiariello in onda su Radio Punto Nuovo, è intervenuto Patrizio Oliva, ex pugile: “ Ieri ho tifato Juventus? Quando c’è in campo internazionale una squadra italiana, io tifo per l’italiana, anche se è la Juve. Quando gareggiano per la nostra nazione, rappresentano l’Italia e basta. Il tifo tra società è una cosa, ma quando si rappresenta l’Italia come si fa! Io voglio che la mia nazione sia la numero uno. Cristiano Ronaldo a Napoli? Ma come si fa! A quasi 40 anni è un’atleta straordinario. Ha le qualità mentali straordinarie. Solo l’atleta che si allena dalla mattina alla sera, può raggiungere quei livelli. È campione nella testa. Ho sentito l’intervista di Mihajilovic e lui ha detto a Del Piero che nessuno si ferma dopo l’allenamento a provare le punizioni, mentre lui lo faceva. I giovani d’oggi vogliono tutto e subito senza faticare. Nessuno mi ha regalato niente. Pirlo? L’allenatore non deve essere solo tecnico e basta. Deve entrare nella testa dei giocatori. Pirlo lo vedo morto sul campo. Gattuso a me piace perché ha questo carattere popolare. Confermerei Gattuso? Chi critica Gattuso non capisce nulla. Gattuso con la rosa a disposizione era tra le prime tre. Poi sono arrivati gli infortuni, il suo problema e le cose sono andate male. Ha fatto vedere come si gioca a calcio”.