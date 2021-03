Il Napoli ha segnato 8 gol nelle ultime tre partite, ha il terzo miglior attacco della serie A (dopo Inter e Atalanta) nonostante abbia giocato una partita in meno. Resta la sensazione che per competere con chi sta davanti, debba irrobustire la proposta difensiva. Ed è per questo che il vero recupero sarà quello di Manolas che sarà pronto per le tre trasferte da pallino rosso della prossima settimana. P. Taormina (Il Mattino)