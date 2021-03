Migliora Lozano, ma sarà decisivo l’allenamento del fine settimana

Il Napoli ha ripreso ieri mattina gli allenamenti a Castel Volturno, in vista della sfida di domenica sera alle ore 20,45 contro il Milan al “Giuseppe Meazza”. Osservato speciale è Hirving Lozano che ha diviso il lavoro tra terapie, lavoro personalizzato e finale con il gruppo. L’obiettivo è convocarlo contro i rossoneri, ma senza correre rischi fischio che è stato fermo per un mese, in tutto non ha giocato sei gare. Per il messicano sarà decisivo il test del fine settimana, prima di partire per Milano, se dovessero esserci altri segnali incoraggianti, verrà convocato e andare in panchina.

Fonte: Corriere dello Sport