Luca Marchetti: “Zaccagni e Barak, adatti al Napoli al di là di Juric. Senesi e Dalot? Non mi risulta”

Nel corso di Radio Marte, durante la trasmissione “Si Gonfia la Rete”, condotto da Raffaele Auriemma, è intervenuto il giornalista di Sky Luca Marchetti. “Juric? Non so se sia in pole o meno ma il Napoli ci sta pensando. Zaccagni e Barak potranno essere utili indipendentemente da Juric, poi se arriva anche il tecnico che li conosce è tutto di guadagnato. Senesi e Dalot? Non mi risulta. Dalot peraltro ha un diritto di riscatto sui 20-25 milioni di euro. Senesi era stato già seguito. Chiaramente però i terzini, specie a sinistra, saranno oggetto di interesse”.

La Redazione