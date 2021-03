Luca Marchetti: “Sarri? L’idea c’è, il Napoli valuterà su un suo eventuale ritorno”

Il Napoli e il prossimo allenatore, sarà uno dei temi che verranno toccati per la prossima stagione. Nel corso di Radio Marte, durante il programma “Si Gonfia la Rete”, condotto da Raffaele Auriemma, è intervenuto il giornalista di Sky Raffaele Auriemma. “Sarri? Quanto sia vicino non so dirlo. Che sia vicino (o quantomeno che sia stato contattato) penso sia il segreto di Pulcinella. L’idea andrà in porto? Non è l’unico in lista, bisognerà capire. Non credo lui abbia ritrosie nel tornare a Napoli. Forse la società deve capire se il suo ritorno è consigliabile o meno ma l’idea c’è”.

La Redazione