Lozano scalpita, in anticipo all’allenamento. Telefonata collettiva a Ghoulam

Ghoulam ha ricevuto la telefonata collettiva di tutta la squadra che ieri mattina si è ritrovata a Castel Volturno dopo 48 ore di riposo. Per tutti ma non per Manolas e lo stesso Lozano. Gattuso ha dettato la linea: «Pensiamo a un avversario alla volta, ora c’è il Milan». Per la Juventus e per la Roma c’è tempo. Mertens non sarebbe al meglio. E quindi in questo momento, è Osimhen il candidato al ruolo di prima punta a San Siro. Ma molto dipende anche dal recupero di Lozano: per poter tagliare questo traguardo, il messicano si è messo a lavorare prima di tutti. A Castel Volturno si è presentato prima di tutti, e già prima dell’allenamento (che ha svolto quasi per intero) aveva lavorato con un fisioterapista. D’altronde, ci vuole pazienza. P. Taormina (Il Mattino)