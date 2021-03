Lozano, parla il suocero: “Ottimo il feeling con Gattuso, resterebbe volentieri a Napoli”

L’entourage di Hirving Lozano, nella persona del suocero, Rodrigo Obregon, ha parlato a Minutidirecupero.it del calciatore e della possibilità, quasi certa, di vederlo in panchina e chissà, per uno scampolo di gara, già contro il Milan.

“Ha sofferto molto questo infortunio e l’idea di fermarsi in un momento così positivo, lo stesso infortunio del resto è stato causato dalla sua troppa voglia di fare e dal suo non arrendersi mai perché è così che è fatto lui quando gioca”. Aggiunge: “Ciò che posso garantire è che a livello mentale è prontissimo a rigettarsi nella mischia, speriamo che a livello fisico risponderà in maniera altrettanto soddisfacente”.

Il Lozano dello scorso anno e quello di questa stagione: “Come ho già detto in passato Gattuso è stato molto importante per Hirving. Lozano sta con l’allenatore perché Lozano in campo è un soldato, e segue le direttive del suo generale”. Obregon afferma che el Chucky si sia impegnato duramente per far cambiare idea all’allenatore e che alla fine “l’accoppiata Gattuso-Lozano ha funzionato alla grande”.

Sul rapporto con la città racconta: “Lui e la sua famiglia si sentono napoletani, sono napoletani, e non c’è niente che lo farebbe felice quanto restare in azzurro e continuare a dare soddisfazioni ai tifosi giocando e rendendo con questa voglia e questo entusiasmo”.