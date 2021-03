Linea sempre più verde: il Napoli mette nel mirino un terzino 2001

La linea è sempre stata quella verde. Nel senso che il Napoli ha sempre mirato a giovani talentuosi e di prospettiva. Le cose non cambieranno in vista della prossima stagione e della prossima sessione di calciomercato. Un paio di cessioni di valore e poi qualche “colpo”. Nel mirino, come si legge su Calciomercato.com ora ci sarebbe un giovane difensore, classe 2001. Si tratterebbe di Aimen Moueffek, francese. Al momento il calciatore gioca nel Saint-Étienne dove ricopre il ruolo di terzino destro nella difesa a quattro, ma in passato ha anche giocato da mezzala e da centrocampista centrale. Il portale aggiunge inoltre che il Napoli non sarebbe la sola interessata a Moueffek, infatti anche il Borussia Moenchengladbach monitorerebbe la situazione.