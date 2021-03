Insigne si prende il primo posto nelle 8 figurine extra della Panini. Celebrati i 100 gol

La Panini ha realizzato otto figurine extra della nuova raccolta “Calciatori 2021”. Queste figurine sono destinate a completare il “Film del Campionato”, la sezione speciale dell’album che dà spazio ai protagonisti e ai momenti salienti della stagione dall’inizio fino ai verdetti finali, e anche la nuova sezione “MVP” (Most Valuable Players), dedicata ai migliori calciatori scelti dalla Lega Serie A nella stagione 2020-21. Per quanto riguarda il “Film del Campionato”, la prima figurina celebra Lorenzo Insigne per i suoi “100 gol in azzurro”, con il centesimo segnato su rigore durante la partita Napoli-Juventus lo scorso 13 febbraio nello stadio Diego Armando Maradona. Le altre quattro figurine sono invece dedicate a Romelu Lukaku per i “gol pesanti” realizzati nel corso della stagione, a Luis Muriel per l’“altissimo rendimento”, al mister Davide Ballardini per il “cambio di rotta” impresso al Genoa e infine alla vittoria dell’Inter sul Milan nel derby. Si tratta della seconda uscita di figurine extra (la prima è stata distribuita in edicola lo scorso 6 febbraio) ed è prevista la terza e ultima il 5 giugno prossimo. Fonte: Il Mattino