In vista del Milan, una certezza in difesa e un ballottaggio in attacco

Gattuso da ieri ha ritrovato la squadra per gli allenamenti a Castel Volturno, obiettivo fare tre ottime partite nelle trasferte contro il Milan, la Juventus e la Roma. In vista del match contro i rossoneri, c’è una certezza e un ballottaggio. Sul primo il tecnico degli azzurri potrà di nuovo contare su Koulibaly e Manolas, il greco si è allenato per due giorni da solo, per ritrovare la forma e vorrà farsi perdonare dal fallo da rigore contro il Sassuolo. Il ballottaggio sarà in attacco Osimhen o Mertens, puntare sulla velocità del nigeriano, oppure sull’esperienza del calciatore belga? Insomma un bel dilemma da risolvere nelle prossime sedute di allenamento.

Fonte: Corriere dello Sport