Il “nuovo” Napoli: Dalot e Senesi per cominciare a progettare

Il Napoli deve progettare il futuro. Quello che comincerà nella prossima stagione, quindi è tempo di lavorare già oggi. Il modus operandi sarà quello stabilito in precedenza: giovani talentuosi e di prospettiva. Diogo Dalot e Marcos Senesi rispondono a queste caratteristiche. Per cui, come si legge su Tuttosport, la società partenopea dovrà discuterne con Manchester United e Feyenoord. L’esterno difensivo portoghese è attualmente in prestito al Milan che pare non abbia intenzione di riscattarlo (22 milioni). Il Napoli spera di convincere gli inglesi ad accettare una cifra inferiore grazie alla mediazione dell’agente Gabriele Giuffrida, che intrattiene buoni rapporti con l’amministratore Joel Glazer. Senesi è da tempo nel mirino azzurro: già la scorsa estate De Laurentiis aveva dato il suo consenso in caso di cessione di Koulibaly. Il Feyenoord valuterebbe il centrale 20 milioni.