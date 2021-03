Il Napoli vuole scoprirsi letale in zona gol in trasferta. Numeri non da Champions

Il Napoli sa perfettamente che se vuole conquistare la zona Champions, dovrà ritrovare la via della rete anche fuori dalle mura amiche. I numeri in zona gol in trasferta non sono da primi 4 posti, appena 22 reti, troppo poco, per una squadra con un attacco che ha calciatori di valore. Il primo in classifica degli azzurri è Lorenzo Insigne che ha totalizzato 6 reti, l’ultima nella gara contro il Sassuolo. Alle spalle del capitano c’è Lozano con tre gol, invece a quota 2 Petagna. Infine una rete a testa: Mertens e Osimhen nelle sfide della via Emilia contro Parma e Bologna. Gli azzurri sanno che la strada per la Champions, passa per i gol e quindi c’è da migliorare la media realizzativa.

Fonte: CdS