I tifosi della Juventus traditi da Cr7 che gira le spalle alla “Vecchia Signora”

In passato si diceva che la Champions League è la casa di Cristiano Ronaldo, la competizione per la quale il portoghese si è sempre messo in mostra, con reti e prodezze da urlo. L’altra sera la partita Juventus-Porto, invece Cr7 ha tradito i suoi tifosi, non solo non andando a segno, ma addirittura voltando le spalle alla “Vecchia Signora”. La punizione battuta da Sergio Oliveira, il campione portoghese addirittura ha voltato le spalle in barriera, senza opporsi alla conclusione. Un gesto che certamente per chi tifa Juventus è stato considerato in maniera negativa. Tanto che nei sondaggi sui social, molti sostengono che: “La squadra di Pirlo giocherebbe meglio senza Cristiano Ronaldo”. Adesso c’è da pensare alla rimonta in campionato, poi si tireranno le somme per la prossima stagione, dove il portoghese guadagna 31 milioni all’anno e non c’è l’idea del rinnovo.