Gol, Ghoulam, festa della donna: se c’è silenzio, parlano le emoticon

Il Napoli è in silenzio, i microfoni sono spenti. Parlano i social…sorridendo. I primi a infrangere il silenzio sono stati Fabian Ruiz e Koulibaly: entrambi hanno scritto ai tifosi tramite i propri account social dopo il Benevento. Quando non puoi usare le parole, sono le immagini a parlare. A rovinare le ultime notti serene del Napoli dopo il Bologna ci ha pensato Faouzi Ghoulam e la rottura del suo crociato sinistro. L’ algerino ha ringraziato tutti in rete per l’affetto e la vicinanza arrivata da colleghi e tifosi in ogni parte del mondo. N essun azzurro ha fatto mancare un messaggio per la festa della donna. Zielinski e la compagna Laura hanno anche colto l’occasione per svelare il sesso della primogenita di casa che sta per arrivare, mentre Ospina ieri ha «interrotto» il silenzio per il compleanno della figlia Dulce da celebrare in famiglia, viste le restrizioni. I più giovani del gruppo, provenienti dalla Primavera azzurra, non perdono poi mai occasione per condividere in rete qualche foto degli allenamenti a Castel Volturno. Con la speranza, quanto prima, di poter condividere anche l’esordio in campo.

Il Mattino