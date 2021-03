Gattuso potrebbe “dover” rinunciare ad un Rrahmani in grande crescita

Vediamo, a questo punto, se Gattuso ha ragione oppure no: l’Europa League non disturba più gli azzurri ma Milan (che affronta domenica) e Roma (tra sette giorni) sì. Ringhio si prepara ad affrontare questa settimana con più opzioni da turnover per assicurare allo sprint gambe fresche. Zielinski trequartista dà la possibilità di insistere sul 4-2-3-1 ma la coperta di Linus resta il 4-3-3 e attenzione perché l’assenza di Ghoulam può spingere Gattuso a studiare opzioni diverse in difesa. Diciamo, che l’idea resta quella di alternare Mario Rui e Hysaj sulla fascia sinistra. Tenendo presente che Gattuso rinuncerebbe con grande sofferenza a Rrahmani vista la crescita esponenziale del difensore.

P. Taormina (Il Mattino)