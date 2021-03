Gattuso e la panchina: sul tecnico del Napoli non solo la Fiorentina

Il futuro di Gattuso non sarà più azzurro, sembra evidente, ma il tecnico calabrese continuerà certamente ad allenare in serie A. Visto il quasi impossibile rinnovo con il club di De Laurentiis, alcune squadre della massima serie stanno pensando a lui per la propria panchina. Della Fiorentina si è già detto nelle scorse settimane, ma stando a quanto si legge su Tuttosport, anche un’altra squadra avrebbe messo Gattuso nel suo elenco di papabili. rivela l’interesse di un’altra squadra per il tecnico azzurro. A Torino, sponda granata, il futuro di Davide Nicola appare alquanto incerto. Al momento zona calda in classifica, due gare da recuperare ed una prossima stagione da programmare. Per la conferma dell’ attuale tecnico non basterebbe la salvezza, per cui si valutano profili per sostituti. Tra questi Rino Gattuso, appunto, Roberto D’Aversa e Filippo Inzaghi.