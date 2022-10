Franco Ordine, giornalista: “Gattuso? Il suo Milan sfiorò la Champions League all’ultimo minuto dell’ultima partita…”

A “Marte Sport Live”, Franco Ordine, giornalista:

“Avevamo visto tutti il calo del Milan. Anche contro l’Udinese. I tifosi però sono sempre stati vicino alla squadra. E questo clima ha sempre aiutato Pioli a ricaricare le pile del gruppo. Che, peraltro come il Napoli, ha perso tanti uomini in corsa. Gattuso sta vivendo a Napoli lo stesso periodo finale di stagione che ha vissuto con il Milan di Leonardo e Maldini. La rottura avvenne dopo il derby di ritorno. Lui disse ai suoi intimi che avrebbe chiuso a fine stagione. Così fece. In quella circostanza, il Milan sfiorò la Champions League all’ultimo minuto dell’ultima partita. Per via di un palo dell’Empoli. E di un salvataggio di D’Ambrosio. Domenica ci sono le condizioni ideali affinché Gattuso si tolga anche qualche sassolino dalla scarpa. Ronaldo? Operazione fatta per il salto di qualità. Ed invece, al terzo anno di fila, il progetto è clamorosamente fallito”.

Fonte: Radio Marte