Europa League – Tris Ajax, bene Villareal, pari Rangers

Due vittorie e un pareggio nelle partite di andata degli Ottavi di finale di Europa League delle ore 18.55. Tutto facile per l’Ajax, che travolge 3-0 lo Young Boys ed ipoteca la qualificazione ai Quarti. Bene anche il Villareal, che vince 2-0 in Ucraina con la Dinamo Kiev (a segno anche l’ex Napoli) e si avvicina ai Quarti. Finisce in pareggio per 1-1 invece tra Slavia Praga e Rangers Glasgow, un risultato buono per gli scozzesi in vista del ritorno