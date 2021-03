Show della Roma. I giallorossi battono 3-0 lo Shakthar Donetsk nell’andata degli Ottavi di finale di Europa League ed ipotecano Quarti di Finale. La squadra di Fonseca gioca un gran calcio e mette in ginocchio gli ucraini con i gol di Pellegrini, El Shaaraawy e Mancini. Qualificazione in cassaforte dunque per la Roma che ora andrà in Ucraina per il match di ritorno più tranquilla