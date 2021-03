Europa League – Milan salva Kjaer: 1-1 al Manchester United

Cuore Milan. I rossoneri pareggiano 1-1 in casa del Manchester United nell’andata degli Ottavi di finale di Europa League e strappano un buonissimo risultato in vista del ritorno. La squadra di Pioli parte forte trovando il gol con Kessie annullato per un tocco di braccio dal Var, gli inglesi spaventano con il palo di Maguire. Nella ripresa lo United passa in vantaggio con Diallo al 50′ min ma all’ultimo secondo in pieno recupero il Milan riesce a pareggiare con il colpo di testa di Kjaer. Tra 7 giorni a Milano ai rossoneri basterà lo 0-0 o vittoria per passare il turno