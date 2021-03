Molti gol nelle altre partite di andata degli Ottavi di finale di Europa League delle ore 21. Successo in scioltezza per l’Arsenal, che vince 3-1 in Grecia in casa dell’Olympiacos e mette in cassaforte i Quarti. Vittorie anche per Tottenham e Granada, che battono 2-0 la Dinamo Zagabria e il Molde ed ipotecano anche loro la qualificazione