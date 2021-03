Esposito, ex Napoli: “Le prossime sono partite fondamentali per il Napoli”

A Radio Marte è intervenuto Massimiliano Esposito, ex calciatore del Napoli:

“Le prossime partite sono difficili ma anche alla portata del Napoli. La stagione è stata complicata, ora la squadra recupera giocatori e quindi speriamo che questi recuperi diano una mano sotto l’aspetto del gioco e dei risultati. Sono 3 partite fondamentali che faranno capire la stagione del Napoli. Non deve perdere nessuna delle 3, al massimo pareggiare se non addirittura vincere se vuole consolidare la sua posizione in chiave Champions League. Juventus? Pirlo deve fare esperienza, non si poteva pretendere chissà cosa. Ora riversando tutte le forze sul campionato può creare problemi ma il Napoli, a organico completo, può dare fastidio a chiunque”.

Fonte: Radio Marte