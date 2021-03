A “Marte Sport Live”, Daniele Daino, dirigente:

“Al Napoli per ora è mancata continuità. Ritrovarla consentirebbe di rilanciarsi. Forse la gara contro il Milan arriva nel momento giusto. Per le problematiche che hanno i rossoneri. Il Napoli può arrivare con tutte le sue armi migliori, a livello offensivo. Lozano a parte. Uno dei problemi che ha avuto sono stati gli infortuni di Mertens e Osimhen. Soprattutto quest’ultimo. Che doveva dare qualcosa di diverso. Gattuso ha avuto poco spazio per i cambiamenti. E ha dovuto fare cambiamenti obbligati. Con questi giocatori a disposizione, il Napoli può cambiare atteggiamento a partita in corso. Incontrare il Milan non è mai semplice. E la squadra ha grosse motivazioni. Servirà alta intensità e bilanciamento. La partita si giocherà a centrocampo. Ed il Milan ha Kessié. Che è un tuttocampista. Nonché uno dei più forti del campionato. Il Napoli in quella zona ha problemi“.

Fonte: Radio Marte