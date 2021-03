AdL-Gattuso, c’è il disgelo, ma non si parla più di rinnovo

Anche in questi giorni si è sentito con De Laurentiis. Del futuro insieme non si parla ed è chiaro che il silenzio lascia intendere che quel contratto formalizzato a metà gennaio né l’uno né l’altro hanno voglia di tirarlo fuori. Ma i due non sono separati in casa, perché c’è una situazione chiara: un allenatore in scadenza (come nel 2013 Mazzarri e nel 2015 Benitez) che difficilmente sarà l’anno dopo sulla panchina azzurra.

De Laurentiis ha cambiato idea, dopo avergli teso la mano il 30 ottobre sull’intesa per il futuro. Ma il patron ne ha tutto il diritto: ovvio, ne ha pagato le conseguenze, perché chiaro che per la squadra un conto è avere a che fare con una guida sicura, un’altra con una sorta di Re Travicello. Motivo per cui De Laurentiis ha capito che farsi vedere al fianco di Gattuso in ritiro, anche per vedere una partita insieme, può essere la cosa migliore di questi tempi. Ma a Gattuso certe voci non danno fastidio: un anno fa, di questi tempi, era certo che De Laurentiis avesse scelto Juric come suo successore. Ma questo non gli impedì di controllare e gestire il gruppo in lockdown e poi di conquistare la Coppa Italia.

Fonte: Pino Taormina Il Mattino