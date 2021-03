Vincenzo Pisacane: “Il futuro Insigne? Smentisco incontri e cifre dell’ingaggio”

Il futuro di Insigne è uno dei temi che terrà banco nei prossimi mesi l’intero ambiente azzurro ed è legato anche alla classifica finale del Napoli. Ieri nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete” su Tele A, le parole dell’agente Fifa Vincenzo Pisacane. “Cosa è scattato? E’ una stagione particolare, lui come tutta la squadra vuole una svolta. S’è riavvicinato il traguardo della Champions che sembrava più lontano. Ci tiene a portare il Napoli dove merita e da capitano si assume ancora più responsabilità.

Torna il Napoli di inizio stagione? “Il Napoli ha avuto una rosa dimezzata, ora sembrava recuperato Ghoulam ma s’è infortunato ed ha finito la stagione. E’ stata dura anche per altri, ma il Napoli s’è ritrovato senza 7-8 titolari inamovibili. Ora si stanno riprendendo piano piano”.

Rinnoverà il contratto col Napoli? “Non ci sono stati incontri col club, neanche uno, ve lo posso assicurare. Ci siamo incontrati per altri miei giocatori. Anche altri giornalisti dicono che ci sono stati incontri, il Corriere dello Sport dice che ci hanno fatto anche un’offerta, ma non è così. La nostra unica idea è di finire la stagione nel migliore dei modi, credo sia la stessa anche della società, pensando solo al campo. Non scade nel 2021, ma nel 2022 quindi tempo per parlarne ce n’è in abbondanza. E’ superfluo ripetere le stesse cose”.

Il terzo portiere Contini che progetto ha? “Non so quelli del Napoli, il mio e del ragazzo è di giocare per ritrovare il campo. Lui già quest’anno poteva andare in A, ma il Napoli l’ha voluto in rosa, l’abbiamo anche apprezzato, da napoletani, ma ci aspettavamo spazio almeno in Coppa Italia, o l’esordio, ma credo che uno della sua età e della sua bravura, dopo un campionato eccezionale all’Entella, debba giocare e trovare spazio”.

