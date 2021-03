Venerato: “Sarri disposto ad ascoltare le proposte di De Laurentiis”

Ciro Venerato, a Radio Kiss Kiss Napoli: “Sarri è pronto ad un Napoli2 ed ad una ripartenza partenopea. Sente l’affetto della piazza per il suo ritorno. Ha un legame forte con i suoi ex. Ha scritto a Ghoulam dopo l’intervento. Al momento non ha accordo con nessun club, ha un obiettivo: vuole allenare non gestire. Sarebbe felice di ascoltare le proposte di De Laurentiis. Maurizio vuole tornare ad allenare. Il gioco viene prima del risultato. Agnelli vuole chiudere il rapporto con lui per evitare il rinnovo automatico a 7 milioni con una cospicua buonuscita di 2.5 mln. Sarri vuole la chiarezza dei programmi verso la gente, vuole ripartire da quel sogno interrotto. De Laurentiis gradisce anche Fonseca della Roma, ma se c’è la possibilità preferirebbe Sarri che vuole giocatori disposti al sacrificio. Gli piace più Lozano che Osimhen”