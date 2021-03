Juan Jesus è risultato positivo al coronavirus. Brutte notizie per Paulo Fonseca , che dovrà fare a meno del difensore per le prossime partite. Il brasiliano da qualche giorno era in isolamento in via precauzionale dopo essere entrato a contatto con un positivo. Il difensore salterà tra le gare anche il match contro il Napoli.

Fonte: gianlucadimarzio.com