Stop al “personalizzato”: a San Siro si potrebbe rivedere Lozano

Un tris di trasferte di spessore, senza dubbio alcuno. E’ quello che da domenica in quel di San Siro attende il Napoli. Ci sarà bisogno di tutti quelli abili ed arruolati. Anche di Hirving Lozano, uno degli uomini migliori della stagione azzurra fino al momento dello stop. Tuttosport scrive che il messicano potrebbe già far parte della comitiva azzurra per la gara contro i rossoneri: “Gattuso potrà caricare in questi 4 giorni i muscoli della squadra di nuova energia. Mertens e Osimhen avranno un minutaggio ancora maggiore, così come Manolas che necessita ancora di qualche allenamento per tornare al top. L’altra buona notizia è quella del ritorno di Lozano, fermo dal 13 febbraio (Napoli-Juventus 1-0) per un infortunio muscolare. Il messicano ha completato le terapie ed il lavoro specifico sul campo: contro il Milan dovrebbe essere almeno in panchina.”