Serie A – Napoli-Milan, statistiche per entrambe le squadre

Il Milan è rimasto imbattuto nelle ultime quattro sfide contro il Napoli, in Serie A (vittoria nel match d’andata dopo tre pareggi consecutivi).

È dal campionato 2010/11 (concluso dai rossoneri con lo Scudetto) che il Milan non vince entrambe le sfide stagionali di Serie A contro il Napoli. Il Milan non batte il Napoli in un match casalingo di Serie A dal dicembre 2014 (2-0 con le reti di Ménez e Bonaventura): da allora due sconfitte seguite da tre pareggi consecutivi, due dei quali per 0-0.

Il Napoli non vince in trasferta dal 10 gennaio contro l’Udinese (1N, 4P): gli azzurri non registrano più gare di fila fuori casa senza successo in tutte le competizioni da settembre 2015 (sette in quel caso).

Con Dalot e Krunic il Milan è salito a 15 marcatori differenti in questa Serie A: solamente l’Atalanta (16) ne conta di più in questo campionato. Nessuna squadra ha subito meno gol di Milan (nove) e Napoli (10 come la Roma) nei primi tempi di questo campionato; i rossoneri, inoltre, sono l’unica formazione a non aver ancora concesso gol tra il 31’ e il 45’ della prima frazione di gioco.

Lorenzo Insigne è, al pari di Cristiano Ronaldo e Luis Muriel, il miglior marcatore in Serie A da inizio 2021: otto gol per il capitano del Napoli, che al Milan in carriera ha segnato sei reti in campionato (tre delle quali proprio al Meazza).

Piotr Zielinski ha preso parte a 11 gol in questo campionato (sei reti, cinque assist) ed è a una sola partecipazione di distanza dal suo record personale in Serie A (12, grazie a cinque reti e sette assist, con il Napoli nel 2016/17).

Fonte: footdata.com