PRIMAVERA 1 – Gol e spettacolo tra Lazio e Genoa, colpo esterno dell’Inter

Il campionato Primavera 1 entra nel vivo e dopo il pareggio in mattinata tra l’Empoli e il Cagliari si sono giocate altre tre partite. Gol e spettacolo tra la Lazio di Bonacina e il Genoa con il pareggio finale di 3-3. L’Atalanta, rimonta lo svantaggio in casa, vincendo per 3-1 contro l’Ascoli. Infine colpo esterno dell’Inter per 0-1 sul campo del Bologna, decide Bonfanti.

Lazio-Genoa 3-3

Atalanta-Ascoli 3-1

Bologna-Inter 0-1

La Redazione