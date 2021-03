Marek: tutti i suoi numeri tinti d’azzurro: “Napoli ce l’ho tatuata sulla pelle”

Impossibile per Marek esimersi dal fare riferimento a quei numeri tinti d’azzurro e che parlano da soli: 11 stagioni e mezza, di cui la metà da capitano nonché vero leader; con 520 presenze (primato assoluto); 121 gol (ha fatto meglio il solo Mertens con 10 in più), 100 assist; e ancora due Coppe Italia e una Supercoppa. Se n’era andato agli inizi di febbraio 2019 (Napoli-Samp l’ultima): un addio muto, privo di tributi e giri di campo, ma denso di rimpianti, poiché gli restava ancora parecchio da dire. Postato solo sul social: «Napoli ce l’ho tatuata sulla pelle, così come la prima vittoria in Coppa Italia dopo 25 anni». E se questo non è amore… Fonte: CdS