Lozano “corre”, destinazione Milano

Oggi il Napoli riprenderà gli allenamenti a Castel Volturno, dopo due giorni di stop, in vista del big-match dello stadio “Giuseppe Meazza” contro il Milan. Saranno giornate importanti in casa azzurra per conoscere le condizioni fisiche di Hirving Lozano. Il messicano ieri si è allenato a parte, per cercare di conoscere il suo stato di forma e la sensazione è che c’è un pizzico di ottimismo. Se anche nella giornata di oggi, dopo nuovi accertamenti, le risposte saranno positive, allora potrà andare in panchina in vista della sfida contro i rossoneri. All’appello a quel punto ci sarebbe solo Petagna che nelle scorse settimane ha svolto terapie in palestra. Gattuso sta lentamente recuperando gli elementi della rosa per lo sprint finale.

Fonte: CdS