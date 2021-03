Insigne, il rinnovo potrebbe prevedere un “sacrificio”

Se ne parlerà al momento giusto. Che non è questo, ovvio. Del prolungamento del contratto di Lorenzo Insigne se ne discuterà quando questa stagione avrà delineato le sue caratteristiche, al momento non è affatto una priorità. La Gazzetta dello Sport, però, analizzando la situazione, afferma che De Laurentiis potrebbe chiedere un sacrificio al capitano. Rinnovo di contratto fino al 2026 con un taglio all’ingaggio a 3 milioni di euro a stagione. Questa sarebbe la proposta che il Napoli vorrebbe fare a Lorenzo. “A queste condizioni, la discussione potrebbe andare per le lunghe anche se la voglia di chiudere qui la carriera potrebbe convincere Insigne ad accettare il sacrificio”. Il quotidiano pensa al volere del club di tagliare in un certo senso il monte ingaggi, per cui, anche quello di Insigne subirebbe modifiche. In quel caso la “palla” passerebbe al calciatore che dovrebbe valutare il suo futuro.