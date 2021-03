Insigne e la difesa, la parola a Ciro Ferrara

Nella sua lunga intervista rilasciata Il Mattino (Clicca qui per l’edizione integrale) Ferrara dà la sua opinione:

Insigne sempre più leader ha trascinato il Napoli contro il Bologna: è il momento migliore della sua carriera?

«Lorenzo ha grandissime qualità tecniche, è stato con me quando guidavo l’Under 21 e lo conosco bene: sta facendo giocate e gol di pregevolissima fattura, oltre a un lavoro difensivo prezioso per la squadra. Ha personalità e la stima dei compagni che lo seguono: è il leader del Napoli e potrà dare la spinta per la corsa Champions, anche se ovviamente oltre alla sua spinta occorrerà quella di tutti i compagni per raggiungere l’obiettivo».



La difesa azzurra sta avendo passaggi a vuoto nell’ultimo periodo: cosa c’è da rimettere a posto?

«Alcuni gol sono stati presi per errori individuali in uscita e altri per qualche errore di posizione ma quando si incassa una rete ci sono tante cose da valutare a cominciare dalla fase difensiva di squadra. Il Napoli in difesa ha calciatori forti, ci sono tanti nazionali». R. Ventre (Il Mattino)