Inghilterra – Koulibaly possibilista per l’ipotesi Old Trafford

La Bundesliga e la Premier sono da sempre “interessate” a Koulibaly. Ci sono stati diversi approcci negli anni, ma adesso che anche il presidente azzurro De Laurentiis si è detto disposto a valutare proposte, qualcosa potrebbe accadere. Anche perchè la richiesta partenopea non è più quella dei 90 milioni di qualche anno fa. Dall’ Inghilterra si viene a sapere, lo riferisce il quotidiano The Sun, che Koulibaly avrebbe espresso un parere favorevole al trasferimento ad Old Trafford (casa del Manchester United) e che potrebbe partire per una cifra intorno ai 39 milioni di sterline. L’intenzione di ADL, quest’anno, sarebbe quella di incassare attraverso qualche cessione e poi tagliare il monte ingaggi. Il difensore senegalese potrebbe far parte di questa strategia. Lo United segue anche Pau Torres, Varane e Koundé.