Ieri si sono allenati in 4 a Castel Volturno. Ballottaggio sulla fascia sinistra

Il Napoli da oggi tornerà ad allenarsi a Castel Volturno, per preparare al meglio la sfida del “Giuseppe Meazza” contro il Milan di Pioli. La giornata di ieri ha visto ben 4 calciatori azzurri allenarsi a parte: Manolas, Maksimovic, Elmas e Lozano. Il messicano sembra stare meglio, oggi nuovi accertamenti per avere un quadro della situazione più chiaro, ma c’è un cauto ottimismo. Infine due i ballottaggi in vista del match contro i rossoneri. Sulla fascia sinistra: Mario Rui-Hysaj e in attacco Osimhen-Mertens, per Gattuso saranno giorni importanti per scegliere il miglior undici da mandare in campo contro il Milan.

Fonte: Corriere dello Sport