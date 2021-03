Hamsik: “Non chiuderò la porta al Napoli, mai dire mai”

Marek, in occasione della presentazione coi nuovi colori dell’IFK Göteborg, a domanda esplicita ha così risposto: «Mai dire mai, non chiuderò la porta a un ritorno, a Napoli ho speso l’intera carriera. Tutti sanno che è per me un posto speciale, la mia seconda casa. Adesso darò anima e corpo a questo progetto, poi vedremo cosa succederà (ruolo dirigenziale? Chissà…)». Il tono è fra l’emozionato e il nostalgico e lui, nel corso della lunga ed estremamente gratificante avventura partenopea, aveva in più occasioni ribadito quell’attaccamento all’intero pianeta azzurro divenuto via via sempre più viscerale.

F. Padulo (Cds)