Dopo il Bologna, Osimhen vuole tornare a riprendersi la scena

L’ultima rete prima del calvario fu al “Dall’Ara” contro il Bologna, domenica è tornato a segnare, sempre contro i felsinei allenati da Mihajlovic. Si tratta di Victor Osimhen che in questa prima stagione con il Napoli ne ha viste di tutti i colori. Lussazione alla spalla in nazionale nel finale di gara Nigeria-Sierra Leone. Ad inizio anno positivo al Covid-19, dopo una festa a sorpresa e senza mascherina. Infine botta alla testa verso la fine della partita di Bergamo contro l’Atalanta. Per fortuna che la stagione può ancora dare delle soddisfazioni alla punta ex Lille, a cominciare dal posticipo contro il Milan di domenica sera. Osimhen parte favorito nei confronti di Mertens, alle sue spalle: Politano, Zielinski e il capitano Lorenzo Insigne. Il nigeriano è pronto a prendersi il Napoli sulle spalle.

Fonte: CdS