Ciro Immobile premiato con la scarpa d’oro, ecco le sue parole!

Quest’oggi, Ciro Immobile è stato premiato al Campidoglio, ricevendo dalle mani della sindaca di Roma Virginia Raggi, la Scarpa d’oro 2020. Immobile emozionatissimo visto l’importntissimo riconoscimento, ha detto le seguenti parole: “Il mio segreto è la mia famiglia. Sono andato via da casa che ero molto giovane, ma non mi sono mai sentito solo. Ci telefonavamo anche dieci volte al giorno. Nella mia nuova famiglia ho cercato di riproporre quello che ricevuto. L’altro mio segreto sono i compagni di squadra. Se ho vinto questo premio il merito è loro. E come se questo trofeo lo avessimo vinto tutti insieme. Ogni successo è sempre frutto del lavoro di squadra. Il gol a cui tengo di più? Quello della vittoria allo Stadium sulla Juventus, i più belli quelli a Cagliari e contro il Napoli. So da dove sono partito e dove volevo arrivare. È il messaggio che mando ai ragazzi che in questo periodo stanno vivendo un periodo molto difficile. È giusto che ognuno insegua i suoi sogni. Se ce l’ho fatta io che non ho niente di speciale ce la possono fare tutti. Per me è emozionante essere qui, vedere il mio nome accanto a quello di grandissimi calciatori è una soddisfazione incredibile. Mi spiace solo che non ci siano i tifosi. Il trofeo lo dedico a loro. Il prossimo obiettivo? Vorrei fare qualcosa di importante con la Nazionale”