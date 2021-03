Champions League – Barça niente remuntada, passa il PSG! Ok Liverpool

Niente ribaltoni nelle due partite del Mercoledì nel ritorno degli Ottavi di finale di Champions League. Il Paris Saint Germain pareggia 1-1 con il Barcellona consolidando la vittoria dell’andata in Spagna per 4-1 e accede ai Quarti di finale. A Mbappe su rigore risponde Messi ma non basta, blaugrana eliminati. Tutto facile invece per il Liverpool che batte 2-0 il Lipsia in Ungheria, esattamente come all’andata, con le reti di Salah e Manè e vola anche lei ai Quarti