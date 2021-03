AdL stima tanto Max Allegri. Perchè l’ex Juventino ha detto no al Real

Intervistato dalla Radio ufficiale del calcio Napoli, Giovanni Galeone, mentore di Massimiliano Allegri, ha parlato del futuro dell’ex tecnico della Juve: «So che De Laurentiis lo stima molto. Max ha detto no a Chelsea, Arsenal e Real Madrid. Ora ha voglia di rientrare, e desidera un top club. Rifiutò anche il Psg». Dire no ai blancos di sicuro non è da tutti: “Rifiutó il Real perché aveva già declinato in precedenza, quei club di Premier già citati per certi suoi problemi personali».