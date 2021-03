A Villa Stuart, una visita “speciale” per Faouzi Ghoulam

Per Faouzi Ghoulam, la giornata di lunedì è stata un calvario, l’ennesimo degli ultimi 4 anni con la maglia del Napoli. Per il terzino sinistro franco-algerino, rottura dei legamenti del crociato del ginocchio sinistro e quindi oltre cinque mesi di stop. I compagni di squadra del laterale mancino si sono stretti attorno al giocatore e nella giornata di ieri anche una visita “speciale”. E’ arrivato l’ex portiere dei partenopei, attualmente alla Lazio Pepe Reina che gli ha detto in poche parole: “Come stai fratello”. Gli amici si vedono nel momento del bisogno e il buon Pepe non è voluto essere da meno per Faouzi Ghoulam.

Fonte: Corriere dello Sport