Younes convince: l’Eintracht potrebbe anticipare il riscatto

L’altra vita di Amin Younes in Germania. L’ex calciatore del Napoli, in prestito all’ Eintracht di Francoforte fino al 2022, sta convincendo su tutta la linea, tanto che, Transfermarkt, citando come fonte Sky Sports Deutschland, afferma che il club di Bundesliga potrebbe anticipare il riscatto di Younes alla prossima estate. Si legge che le sue prestazioni: “hanno convinto le Aquile a rendere reale quella che fino a qualche mese fa sembrava una piccola scommessa. E, secondo Sky SPort Deutschland, l’azzardo potrebbe essere addirittura anticipato, definendo già in estate la transizione a titolo definitivo con la società campana. Soddisfacendo le esigenze del tecnico Adi Hutter, la cui stima nei riguardi del giocatore è condivisa col ct della Germania Lowe, l’Eintracht investirà tra i due e i tre milioni di euro”.