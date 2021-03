Ventura, ex allenatore Nazionale: “La costruzione dal basso va alternata”

Giampiero Ventura, ex allenatore della Nazionale, è intervenuto su Radio Kiss Kiss Napoli, ecco le sue parole: “La costruzione dal basso ha delle finalità ben precise, l’estremismo non paga mai. Non bisogna creare delle situazioni esasperate, ma non credo che questo tipo di propensione sia sempre vantaggiosa, va alternata. L’inizio dal basso si fa quando hai la superiorità numerica minimo di un uomo. Ieri sera Handanovic ha rinviato spesso perché l’Atalatnta ti prende uomo contro uomo ed era poco conveniente praticarla, ma meglio il lancio lungo su Lukaku. Metterei in campo Insigne contro la Svezia, ho sempre fatto complimenti a Lorenzo; soprattutto nelle ultime partite. Sta giocando benissimo, tornando indietro non avrei giocato in quella maniera, ma con il senno di poi non si va avanti, preferisco pensare al futuro”