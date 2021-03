Ultime Milanello – Quattro in dubbio in vista del match contro il Napoli

Il Milan ha ripreso gli allenamenti questo pomeriggio, in vista della sfida contro il Manchester United in Europa League e poi in campionato contro il Napoli domenica alle ore 20,45. In vista della sfida contro gli azzurri, è in recupero il laterale Theo Hernandez, mentre si allenano a parte: Ibrahimovic, Mandzukic, Bennacer e infine Calhanoglu.

Fonte: milanews.it