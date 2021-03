Trombetti, ex rettore: “Alternanza portieri? In nessuna squadra si fa”

Su Radio Marte, è intervenuto Guido Trombetti, accademico e politico, ecco le sue parole: “Alternanza portieri? In nessuna squadra del mondo si fa. Il ruolo richiede serenità e attenzione. Io credo che Gattuso abbia tutto il diritto ma pure il dovere, nelle ultime partite, di scegliere il portiere titolare. Io preferisco Meret ma non mi permetto di contestare o discutere. Se preferisce Ospina giocasse lui. Il Napoli in questo momento è sesto in classifica e deve recuperare. Deve trovare un paio di risultati importanti, questa è la mia opinione. Mi auguro che nel prossimo trittico che il Napoli faccia più di 3 punti ma temo che nemmeno possano bastare. Quella con la Juventus non va persa perché sono punti secchi. Anche un punto rosicchiato diventerebbe importantissimo. Il campionato è schizofrenico, può accadere ancora di tutto. Non vedo nemmeno chiusa la lotta per lo Scudetto, il Milan si può ancora infilare. Il quarto posto sarà un tombolone. Noi abbiamo delle individualità che possono farci vincere le partite, così come abbiamo fatto con il Bologna“.